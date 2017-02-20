Лавров учуял маниловщину в предложении по аренде Крыма

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ему сложно комментировать идею украинского депутата провести референдум по вопросу об аренде Крыма Россией на длительный срок. Об этом сообщает ТАСС.

«Потому что у самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу к этому ничего добавить», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, подобные планы «отдают, с одной стороны, маниловщиной, а с другой стороны, показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры». Все это, как подчеркнул руководитель МИД, «вольно или невольно отвлекает внимание от необходимости в полной мере, в полном объеме выполнить минские соглашения», которым не существует альтернативы.

Под маниловщиной Лавров, очевидно, имел в виду особенности характера, присущие одному из героев поэмы Гоголя «Мертвые души». Манилову были свойственны мечтательность и прожектерство, не имевшие деятельного подкрепления.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что в феврале, незадолго до отставки Майкла Флинна с поста помощника президента США по нацбезопасности, в его офис был передан документ с предложениями о том, как американский лидер Дональд Трамп мог бы снять наложенные на Россию ограничения.

План разработал депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко — член Радикальной партии Олега Ляшко и противник нынешнего президента страны Петра Порошенко. По информации издания, законодатель предлагает организовать референдум, на котором бы жители Украины решили, следует ли отдать Крым России в аренду сроком на 50 или 100 лет.

Позднее Артеменко уточнил, что речь идет о 30-50 годах, а по истечении этого периода на полуострове проводится плебисцит, на котором окончательно решится вопрос принадлежности Крыма. Еще одним пунктом плана, главной идеей которого депутат называет разрешение ситуации путем компромисса, является возвращение Донбасса в состав Украины. «При этом принимается амнистия по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине», — отметил парламентарий. Далее устраивается всеукраинское голосование, в ходе которого предстоит определить, нужно ли предоставить Донбассу особый статус. Затем создается фонд для возрождения этого региона, который наполняют разные государства и в который будут идти платежи от России за аренду Крыма. После выполнения этого плана введенные против Москвы санкции отменяют, добавил Артеменко.