Украине предложили сдать в аренду Луну

Предложенный украинским депутатом план по передаче Крыма в аренду России за снятие санкций нельзя воспринимать всерьез, считает крымский вице-премьер Георгий Мурадов. Такое мнение он высказал РИА Новости в понедельник, 20 февраля.

«Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения», — сказал Мурадов. Он подчеркнул, что считает идею об аренде полуострова смешной.

Мурадов также отметил, что присоединение полуострова к России соответствовало международным правовым нормам. Оно произошло, когда «над республикой нависла жизненная угроза этнической чистки и войны, которая исходила от националистических властей, пришедших в рамках государственного переворота к власти в Киеве», добавил крымский вице-премьер.

Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров высказал мнение, что план снятия санкций, якобы разработанный депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко, является абсурдным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об этой инициативе.

Накануне, 19 февраля, газета The New York Times сообщила, что незадолго до отставки Майкла Флинна с поста помощника нынешнего президента США по нацбезопасности, в его офис был передан документ с предложениями по снятию наложенных на Россию ограничений. План, по данным издания, разработал Артеменко — член Радикальной партии Олега Ляшко. Автор, в частности, предложил организовать референдум, на котором бы жители Украины решили, следует ли отдать Крым России в аренду сроком на 50 или 100 лет. Позднее украинский законодатель заявил, что речь идет о сроке 30-50 лет.