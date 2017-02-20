Предложение по передаче Крыма России в аренду в Совфеде сочли абсурдом

Предложенный депутатом Верховной Рады план снятия санкций с Москвы, включающий передачу Крыма в долгосрочную аренду России, лишен смысла и не согласован с российскими властями. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров в понедельник, 20 февраля, передает РИА Новости.

«Эти предложения абсурдны и для России неприемлемы, с Россией они не согласовывались», — сказал Озеров.

Он также подчеркнул, что Москва самостоятельно выстраивает отношения с Вашингтоном и не нуждается в услугах украинских политиков.

По мнению главы общественной палаты республики Григория Иоффе, рассматривать идею об аренде полуострова всерьез нельзя. «Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей», — пояснил свою позицию Иоффе.

Накануне украинский депутат Андрей Артеменко сообщил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с Москвы. В частности, он предполагает передачу полуострова в аренду России на 30-50 лет, по истечении которых в регионе должен пройти референдум, который определит окончательную принадлежность Крыма.

Санкции в отношении Москвы были введены США, Евросоюзом и рядом других стран весной 2014 года на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом в Донбассе.

Воссоединение полуострова с РФ произошло в марте того же года по итогам проведенного на полуострове плебисцита, на котором большинство жителей региона поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права.