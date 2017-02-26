Пушков предсказал реакцию крымчан на «заботу» Порошенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что жители Крыма откажутся от поддержки президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал в Twitter.

«Всем известно, как Порошенко "позаботился" о Донецке. Теперь обещает "не оставить без поддержки крымчан". Что-то подсказывает: они откажутся», — отметил сенатор.

Ранее в воскресенье, 26 февраля, украинский лидер в Facebook заявил, что Киев будет поддерживать жителей полуострова. В соцсети он вновь обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму, а также заявил, что РФ захватила этот регион, «взяв в заложники миллионы людей». «Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу», — добавил Порошенко.

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на эти слова следующим образом: «Крымчане будут благодарны Порошенко, если он оставит их без своей назойливой заботы и внимания».

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором избиратели проголосовали за присоединение региона к РФ. Украина и ряд других стран считает эту территорию оккупированной. В Москве же настаивают на том, что воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с международным правом и вопрос возвращения полуострова обсуждению не подлежит.