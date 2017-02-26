Порошенко пообещал не оставить крымчан без поддержки

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не оставить без поддержки жителей «временно оккупированного Россией Крыма». Об этом он написал на своей странице в Facebook в посте, приуроченном к годовщине севастопольского митинга в поддержку Евромайдана.

«Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей», — написал он.

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«Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки (...) Весь цивилизованный мир знает, что Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу», — резюмировал Порошенко.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после проведения референдума среди местных жителей. Подавляющее большинство участников плебисцита высказались за это. Киевские власти не признают результаты голосования и называют полуостров оккупированной территорией. В Москве указывают, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.