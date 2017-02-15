Киев отреагировал на заявление Белого дома о возврате Крыма

Киев положительно отозвался о заявлении официального представителя Белого дома Шона Спайсера, отметившего, что президент США Дональд Трамп ждет от России возврата Крыма. Об этом во вторник, 14 февраля, написал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», — говорится в публикации.

Ранее 14 февраля на брифинге Спайсер сообщил: Трамп «ясно дал понять», что ждет от России возвращения Крыма. По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, это объясняется давлением на президента США. «Видимо, он не выдерживает», — отметил депутат.

Трамп в ходе президентской избирательной кампании заявлял, что если победит на выборах, то готов рассмотреть вопрос о признании полуострова частью России.

Крым присоединился к РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права, вопрос Крыма закрыт окончательно.