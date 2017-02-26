В Госдуме попросили Порошенко избавить крымчан от своей заботы

Жители Крыма будут благодарны, если президент Украины Петр Порошенко, пообещавший им свою поддержку, оставит население полуострова в покое. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил депутат Госдумы, бывший крымский вице-премьер Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

«Жители полуострова поддержку Порошенко прочувствовали еще в 2014 году после перекрытия подачи воды в Северо-Крымский канал, затем с заботой о крымчанах была устроена продуктовая блокада», — сказал Бальбек. Венцом поддержки, по его словам, стало обесточивание полуострова руками украинских радикалов осенью и зимой 2015 года.

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Ранее 26 февраля Порошенко написал в Facebook пост о том, что намерен продолжать заботиться о жителях Крыма и бороться за воссоединение полуострова с Украиной.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Подавляющее большинство участников референдума высказались за это. Киевские власти не признают результаты плебисцита и называют полуостров оккупированной территорией. В Москве указывают на соответствие процедуры нормам международного права. Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.