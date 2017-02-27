Пушков оценил план киевских властей по возвращению Крыма и Донбасса

Заявление главы МВД Украины Арсена Авакова об имеющемся у киевских властей плане по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль бессодержательно и вряд ли изменит статус полуострова. Такую точку зрения высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter в понедельник, 27 февраля.

Аваков сообщил о наличии конкретного плана по возвращению полуострова и юго-востока Украины «дипломатическим путем» в интервью местному телеканалу «1+1» 26 февраля. Он подчеркнул, что территориальная целостность страны не является предметом обсуждений.

«Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками», — сказал Аваков.

Ранее в этом же месяце депутат Верховной Рады Андрей Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России и нормализации отношений между Москвой и Киевом. По его словам, Крым следует передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ со своим планом парламентарий отправил в администрацию американского президента Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, отметил, что «у самого себя арендовать ничего невозможно». Киевские власти также встретили предложение Артеменко с недоумением.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014-го по итогам проведенного на полуострове плебисцита, на котором большинство жителей региона поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права.