Автор идеи о сдаче Крыма в аренду отказался покинуть Украину

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, обвиненный в государственной измене за предложенной им план сдачи Крыма в аренду России, отказался покидать территорию Украины. Об этом он сказал в интервью телеканала «112 Украина» во вторник, 21 февраля.

На вопрос, где он будет находиться, если парламент поднимет вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности, за пределами страны или в зале заседаний, Артеменко ответил, что будет присутствовать в здании Рады.

Ранее в тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко информировал, что надзорное ведомство возбудило уголовное дело против Артеменко из-за предложения сдать Крым в аренду России. Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена».

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Днем ранее фракция Радикальной партии в парламенте исключила Артеменко из своих рядов.

20 февраля Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России и нормализации отношений между Москвой и Киевом. По словам депутата, Крым следует передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ со своим планом парламентарий отправил в администрацию президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ему сложно комментировать идею Артеменко об аренде полуострова. «Потому что у самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу к этому ничего добавить», — заявил глава МИД.

По словам Лаврова, подобные планы «отдают, с одной стороны, маниловщиной, а с другой стороны, показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры»

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.