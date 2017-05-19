Определена средняя продолжительность летнего отдыха у россиян

Российские туристы этим летом возьмут отпуск в среднем на 15 дней. Об этом сообщается в исследовании туристического сервиса momondo, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 мая.

Средняя продолжительность отдыха отличается от страны к стране. Например, в Испанию россияне отправятся на 14 дней, в Италию — на 12, а в Болгарию — на 21 день.

По 18 дней отпуска возьмут те, кто поедет в США, Таиланд или Индонезию.

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В компании отметили, что спрос на путешествия по России этим летом упал на 30 процентов по сравнению с июнем-августом 2016 года. В наступающем курортном сезоне 64 процента российских туристов предпочтут отдых за границей.

Несмотря на падение интереса к отдыху внутри страны, самым популярным направлением у россиян остается Симферополь. На втором месте в десятке популярных у российских туристов городов находится Сочи, на третьем — Бургас. Далее следуют Барселона, Москва, Анапа, Тиват, Санкт-Петербург, Бангкок и Ларнака.

Ранее сообщалось, что за год доля авиабилетов в Крым упала в полтора раза. По данным «Туту.ру», в июне 2016 года на перелеты из Москвы в Симферополь приходилось 26,9 процента всех купленных билетов, в этом году их доля снизилась до 18,7 процентов.