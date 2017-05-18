Краснодарский губернатор нашел на пляже Анапы полосу препятствий

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев во время посещения городского пляжа Анапы обнаружил на нем полосу препятствий. Об этом сообщает «Кубань 24».
Чиновник отметил, что прибрежную зону можно назвать дикой: отсутствуют лежаки, зонтики, не разровняли и завезенный песок. «Я с трудом отличил бы этот пляж от дикого. Анапа — это детский город-курорт, а у нас полоса препятствия из завезенного песка. Никакого комфорта для людей», — отметил он.
По словам главы муниципалитета Сергея Сергеева к началу курортного сезона пляж приведут в порядок. Кондратьев в свою очередь рекомендовал властям Анапы ускорить процесс подготовки к приезду отдыхающих.
В конце прошлого года Анапа вошла в тройку самых популярных у иностранных туристов российских курортов. Самым востребованным был назван Сочи, второе место досталось поселку Хужир у берегов Байкала.