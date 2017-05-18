Краснодарский губернатор нашел на пляже Анапы полосу препятствий

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев во время посещения городского пляжа Анапы обнаружил на нем полосу препятствий. Об этом сообщает «Кубань 24».

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Чиновник отметил, что прибрежную зону можно назвать дикой: отсутствуют лежаки, зонтики, не разровняли и завезенный песок. «Я с трудом отличил бы этот пляж от дикого. Анапа — это детский город-курорт, а у нас полоса препятствия из завезенного песка. Никакого комфорта для людей», — отметил он.

По словам главы муниципалитета Сергея Сергеева к началу курортного сезона пляж приведут в порядок. Кондратьев в свою очередь рекомендовал властям Анапы ускорить процесс подготовки к приезду отдыхающих.

В конце прошлого года Анапа вошла в тройку самых популярных у иностранных туристов российских курортов. Самым востребованным был назван Сочи, второе место досталось поселку Хужир у берегов Байкала.