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Сочинское межсезонье

Что делать в олимпийской столице, пока Центральную Россию накрывают снег и град

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Морской порт Сочи
Морской порт Сочи
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

За минувшие с Олимпиады три года Сочи успел стать не только главным морским курортом России, но и горнолыжным. Зимой и летом местные отели рапортуют о практически стопроцентной загрузке, однако в межсезонье толпы туристов редеют, и путешественник наконец может насладиться роскошными видами и развлечениями в относительном одиночестве. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в весенний Сочи на выходные и понял, что это лучшее время для поездки.

Аэропорт Адлер — отправная точка доброй половины туристов в Сочи — находится на равном удалении от гор и моря. Горы и море — это и есть Сочи, и уделить внимание следует и тому, и другому. На выходе из пассажирского терминала туристов встречают казаки. Оголи они шашки, и возникло бы ощущение, что ты попал во времена Крымской войны, когда казаки успешно отражали вылазки англо-французского десанта. Однако шашки в ножнах, казаки стоят у одного из самых современных аэропортов России, а не на Таманских берегах, так что мы по-прежнему в XXI веке.

Дорога до горного кластера из авиагавани займет минут 30-40. Тут три курорта — «Газпром», «Горки Город» и «Роза Хутор». Мы отправимся в последний, где множество пешеходных маршрутов, а также высочайшая обзорная площадка в Сочи — Каменный столб, на отметке 2509 метров над уровнем моря.

День горный

Пешеходные маршруты проложены по склонам гор и хребту Аибги. Можно также взять напрокат велосипед и попытаться покорить какую-нибудь вершину или отправиться на неторопливую конную прогулку.

Есть чем заняться и в центре курорта. На берегу небольшого озера оборудована пляжная зона отдыха Rosa Beach — единственная во всем горном кластере. В мае искупаться еще не получится, а вот понежиться под солнцем — вполне. Только не стоит недооценивать его коварство: в горах без солнцезащитного крема обгореть можно за считаные минуты.

Отличное продолжение дня на воздухе — визит в один из спа-центров. Например, в Pyramid Spa при отеле Radisson Rosa Khutor можно расслабиться в турецком хаммаме, фито-сауне или джакузи, сделать массаж. Стоимость посещения спа-центра — 1,5 тысячи рублей, для гостей Radisson — бесплатно.

В этом же отеле стоит заглянуть в один из самых любопытных мясных ресторанов курорта Black Bar & Grill. Помимо стейков, рекомендуем борщ с говяжьими щечками и речную форель из местного рыбного хозяйства.

Ценители высокой кухни обязательно обратят внимание на ресторан Red Fox, кухню которого курирует Владимир Мухин — шеф-повар московского White Rabbit, занимающего 23-е место в мире по версии The World's 50 Best Restaurants. В ностальгической «Дружбе» предлагают всю советскую классику — холодец, оливье, окрошку и далее по списку.

Хороший вариант на вечер — арт-студия «Цветные горы». Здесь даже того, чей лучший рисунок, изображающий балерину, учитель ИЗО обозвал «черным, жирным, лоснящимся тараканом», смогут чему-то научить. Например, за час, попивая вино, нарисовать горы, которые в хорошую погоду видны из окна. В общем, теперь у меня есть новый лучший рисунок.

День спортивный

Спустившись с гор, туристы обычно сразу устремляются в центр Сочи, чтобы пройтись по набережной от Морского вокзала до проспекта Пушкина. Однако мы такие прогулки оставим на лето — то, которое обязательно проведем на берегу Черного моря с чурчхелой, обгоревшей спиной и купанием под звездным небом.

А на весенние выходные отправимся в Имеретинскую низменность, в Олимпийский парк, в котором недавно завершился четвертый в истории Гран-при «Формулы-1».

Первым делом, конечно же, поглядим на тот самый «Сочи Автодром». Сюда можно прийти с экскурсией (проводятся ежедневно, начало в 13:00 и 16:00) или приехать на автомобиле и самостоятельно протестировать трассу, на которой еще недавно закладывали виражи Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Если вы, как и я, в Сочи без машины, запишитесь на мастер-класс на одном из суперкаров автопарка площадки. Тем, кто в своих силах не уверен, пригодится услуга «гоночное такси» — пассажиром прокатиться по треку на 500-сильном автомобиле.

Если же спорт высоких скоростей вам не близок, то попробуйте себя в керлинге — более спокойном, но не менее захватывающем состязании. До выхода на ледяную площадку представления о правилах этой игры я имел достаточно приблизительное, хотя не раз смотрел на соревнования по телевизору.

Керлинг еще в XVI веке придумали в Шотландии, как и кучу других сумасшедших вещей (вспомним хотя бы хаггис и волынку). Правила тогда были весьма условные, использовались камни разного размера, а игры обычно проводились на льду замерзших озер. Однако уже в 1716 году открылся первый в мире керлинг-клуб.

Сейчас правила очень строгие. Камни весят ровно 44 фута (19,96 килограмма), и все они исключительно из очень твердого гранита, который добывается на шотландском острове Эйлс-Крейг. Другой гранит просто расколется при ударе снаряда о снаряд. Размеры поля — от 44,5 до 45,72 метров, диаметр мишени (именуемой «домом») — 3,66 метра.

Задача игроков — закатить как можно больше своих камней к центру «дома» и выбить оттуда камни соперника. Звучит просто, однако на деле нескольких падений, синяков на коленях и кучи положительных эмоций от игры не избежать.

Лед на поле для керлинга не ровный, на нем специально делают небольшие выступы, меняющие траекторию движения камня и добавляющие игре динамики. Именно поэтому в керлинге и нужны свипы — игроки, которые свипуют, то есть натирают лед перед снарядом. Кстати, замедлить камень, как я выяснил на практике, невозможно, а вот добавить ему пару-тройку метров хода, энергично работая руками, — вполне по силам даже новичку.

Однако самое интересное в керлинге — это, конечно же, запускать камень. Чем-то похоже на боулинг — метишься, продумываешь виденные раньше финты, отталкиваешься, выпускаешь камень из рук, и... он летит куда попало. В общем, в отличие от биатлона, освоенного мной этой зимой, керлинг оказался совершенно мне неподвластен. Кстати, тренерами команд в сочинском керлинг-центре «Ледяной куб» выступают действующие спортсмены.

После физических упражнений обязательно нужно плотно перекусить. Сделать это можно в одной из многочисленных закусочных в самом Олимпийском парке или каком-нибудь ресторане неподалеку. Многие из лучших заведений в Имеретинской низменности, как и в горном кластере, находятся при отелях.

Например, Anatolian Kebab & Grill — еще один мясной ресторан в отеле Resort & Congress Centre сети Radisson Blu. Заказывать здесь нужно в первую очередь кубанские продукты. Хороший выбор — местное сало с ржаными гренками и горчицей, свежие овощи, салат с сыром сулугуни. На горячее — «Улов дня», ассортимент черноморской рыбы меняется, но она всегда очень вкусна.

Послеобеденное время можно посвятить прогулке по Олимпийскому парку или провести несколько часов в тишине местного ботанического сада. Конечно, по своим масштабам парк «Южные культуры» с сочинским дендрарием не сравнится, зато и людей здесь в несколько раз меньше. Миновав турникеты на входе (стоимость билета — 250 рублей), сразу же попадаешь в тихий дружелюбный лес с аккуратно проложенными дорожками, словно находишься не в олимпийской столице, а где-то далеко-далеко от города. В озерах плавают лебеди и утки, с ветки на ветки перепрыгивают белки... По всему парку расставлены деревянные скульптуры животных и сказочных персонажей — не знаю, как детей, а меня эти фигуры в первые минуты даже немного напугали.

Где остановиться

Бюджетные варианты проживания, несмотря на стереотипы о Сочи как об очень дорогом курорте, есть и в горах, и в окрестностях Олимпийского парка. В Красной Поляне в межсезонье номер в небольшой гостинице или апартаменты можно арендовать до 1000 рублей в сутки. В Имеретинской низменности порядок цен примерно такой же. Тем, кто привык к большему комфорту и предпочитает сетевые отели, стоит обратить внимание на гостиницы Radisson Blu — одна из них расположена в «Роза Хуторе» и две (Resort & Congress Centre и Paradise Resort & Spa) неподалеку от Олимпийского парка.

Как добраться

Проще всего — самолетом. Перелет из Москвы займет чуть более двух часов, билеты в обе стороны можно приобрести за три тысячи рублей. Любителям путешествий поездом за плацкарту придется отдать минимум 1,5 тысячи рублей, время в пути — 23 часа. Летом на маршрут выйдут дополнительные поезда, пока же ежедневно из Москвы в Сочи отправляются пять-шесть составов.

Тимур Юсупов

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