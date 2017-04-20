Назван российский город с наибольшей концентрацией спа-отелей

Сочи оказался российским городом с наибольшей концентрацией отелей, предлагающих спа-услуги и оснащенных бассейном. Об этом эксперты онлайн-турагентства Biletix рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты компании насчитали на краснодарском курорте 83 таких гостиницы (18 процентов от общего количества объектов размещения в Сочи). Средняя цена в спа-отелях города с 1 по 7 мая составила минимум 16,2 тысячи рублей с человека.

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Следом идет Москва с показателем в 77 гостиниц (14 процентов от общего числа). Ночь в них обойдется минимум в 19,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку Краснодар, где было найдено 28 объектов размещения с упомянутыми услугами — 50 процентов от общего числа отелей в городе. Снять номер в спа-гостиницах можно минимум за 16 тысяч рублей.

В топ-10 рейтинга в порядке убывания также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара.

В сентябре 2016 года спа-отель Four Seasons Lion Palace в Санкт-Петербурге был признан лучшим в России по версии премии World Travel Awards.