Путешествия
 

Туристы выбрали 10 лучших бутик-отелей России

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TripAdvisor определил десять лучших бутик-отелей России. Об этом сообщается на сайте туристического сервиса.

Первое место в рейтинге Travelers' Choice 2017 досталось заведению Alexander House в Санкт-Петербурге. Гостиница предлагает постояльцам стандартные номера и люксы, оформленные в разных стилях.

Второе место занял отель «Дворец Трезини», также расположенный в Северной столице. Замкнула тройку еще одна петербургская гостиница «Аркадия». На четвертой позиции — отель «Светлый терем» в Суздале (Владимирская область), на пятой— «Братья Карамазовы» в Петербурге.

В топ-10 также были включены «Традиция» в Северной столице, «Бон Ами» в Казани, «Де Пари» в Москве, иркутская гостиница Sayen и Green House в Тюмени.

В рейтинги 25 лучших бутик-отелей мира, а также в европейский список российские заведения не попали.

Бутик-отель обычно представляет собой небольшое заведение (от 10 до 100 номеров) с уникальным оформлением помещений.

В понедельник, 13 февраля, TripAdvisor признал лучшей мини-гостиницей России «Остров-Парк» под Псковом. В общемировом рейтинге Travelers' Choice 2017 лидерство досталось британскому заведению Bindon Bottom B&B.

При составлении Travelers’ Choice принимаются во внимание отзывы путешественников на сайте TripAdvisor, учитывается количество и качество этих комментариев.

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