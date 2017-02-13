Путешественники назвали лучшие мини-отели России

Tripadvisor назвал лучшие мини-гостиницы России. Рейтинг Travelers' Choice 2017 в соответствующей категории опубликован на сайте туристического сервиса.

Первое место досталось отелю «Остров-Парк», расположенному в городе Остров Псковской области. Как уточняется на сайте гостиницы, самый дешевый номер здесь обойдется в 2,4 тысячи рулей в сутки. В отеле работает ресторан и баня, а также пристань для рафтов и байдарок и зоны для пикника.

Второе место в рейтинге досталось петербургской гостинице «Камердинеръ», расположенной в центре города. Здесь цены на проживание стартуют с 3,9 тысячи рублей. Третье место в списке занял «Заповедник», также находящийся в Северной столице. Самый дешевый номер в нем обойдется в 2,9 тысячи рублей.

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Также в топ-10 Tripadvisor в порядке убывания вошли Assembly (Санкт-Петербург), «Стасов» (Санкт-Петербург), «Есенин» (Муром), «Старая Вена» (Санкт-Петербург), «Три кота» (Великий Новгород), «Суисс Стар» (Санкт-Петербург) и «Чайковский» (Калининград).

Первое место в общемировом рейтинге занял отель Bindon Bottom B&B (Уэст-Лалворт, Великобритания), второе — The Cedar House Inn (Флорида, США), третье — South Lodge Guest House (Бринлингтон, Великобритания). Российские мини-гостиницы в этот список не попали.

В конце января сообщалось, что лучшим отелем России, получившим премию Travelers' Choice 2017, стал расположенный в Адлере Citrus.

Рейтинг Travelers’ Choice составляется на основе отзывов, оставленных путешественниками на сайте TripAdvisor. При определении победителей учитывается количество и качество отзывов, а также рейтинги отелей, достопримечательностей и ресторанов по всему миру более чем за годовой период.