TripAdvisor определил лучший отель России

Лучшим отелем России, получившим премию Travelers' Choice 2017 от турсервиса TripAdvisor, стал расположенный в Адлере Citrus. Об этом сообщается на сайте TripAdvisor. Кроме того, Citrus занял 11-е место в перечне лучших объектов размещения в Европе.

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На втором месте российского списка из 25 заведений находится гостиница «Пушка ИНН» в Санкт-Петербурге. Замыкает тройку московский отель Mercure на Бауманской улице.

Четвертая позиция досталась официальной гостинице государственного музея «Эрмитаж» в Северной столице. На пятом месте — отель Rixos в Красной Поляне.

В топ-10 рейтинга в порядке убывания также были включены петербургский Indigo, сочинский Sport Inn, Four Seasons Lion Palace в Петербурге, московские Lotte и Four Seasons Hotel Moscow. Последняя, 25-я, позиция списка досталась Novosibirsk Marriott Hotel в Новосибирске.

Списки Travelers’ Choice составляются на основе отзывов, оставленных путешественниками на сайте TripAdvisor. При определении победителей учитывается количество и качество этих комментариев, а также различные рейтинги отелей.