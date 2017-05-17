Путешествия
 

The Independent назвала самые негостеприимные места в мире

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Арлингтон
Арлингтон

Британская газета The Independent назвала восемь мест на земле, где по разным причинам не рады туристам. Рейтинг опубликован на сайте издания. Какими критериями руководствовались составители списка, не уточняется.

Самым недружелюбным к путешественникам The Independent посчитала американский Арлингтон (штат Техас). По данным издания, еще в 2015 году чартерный перевозчик Stratos Jets, проанализировав 37 тысяч геотэгов, выяснил, что отношение к туристам в городе можно назвать худшим в США.

На второй строчке оказался расположенный в Италии национальный парк Чинкве-Терре, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В феврале 2016 года местные власти объявили о том, что посещение природоохранной территории станет платным. Летом 2015 года парк посетили 2,5 миллиона человек, а в прошлом году, как только число путешественников превысило 1,5 миллиона человек, посещение Чинкве-Терри просто запретили.

На третьей позиции рейтинга оказался греческий Санторини. В прошлом году власти острова объявили, что число заходящих в местный порт круизных лайнеров достигло критических размеров. Ежедневно сюда только по морю прибывали 10 тысяч путешественников. Предстоящим летом власти ограничат эта цифру восемью тысячами.

Также в список вошли горячие источники онсен в Японии, Амстердам, Барселона, Бутан и таиландский остров Ко-Кай.

В середине прошлого года раздраженные наплывом туристов жители испанского курорта Пальма-де-Мальорка попросили отдыхающих держаться подальше от их города.

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