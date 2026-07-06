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Силовые структуры
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17:45, 6 июля 2026Силовые структуры

Суд вынес второе решение первому зампреду Духовного управления мусульман России

Суд Москвы во второй раз оштрафовал первого зампреда ДУМ РФ Мухетдинова из-за картин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тушинский районный суд Москвы во второй раз оштрафовал первого заместителя председателя Централизованной религиозной организации «Духовное управление Мусульман Российской Федерации» Дамира Мухетдинова из-за картин на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси, висящих в его кабинете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Подсудимый привлечен к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии или принадлежности к социальной группе, предусмотренной статьей 20.3.1 КоАП РФ.

Суд установил, что согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, на картинах в кабинете Мухетдинова выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Первый штраф из-за картин был ему назначен в размере 150 тысяч рублей 2 июня. Тогда в суде уточнили, что первый зампред ДУМ, являясь публичным лицом, не предпринял мер, направленных на устранение нарушения.

В феврале 2025 года Мухетдинов заявил, что картина с поверженными в битве на реке Калка русскими воинами посвящена общей трагедии русских и татар. Он объяснил, что на картине предки его народа изображены не в рядах ордынцев, а под их щитами, «ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика».

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