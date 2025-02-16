Духовное управление мусульман заменит скандальную картину о битве на Калке

ДУМ РФ заменит картину о битве на Калке на полотно о Великой Отечественной

Из рабочего кабинета первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова снимут скандальную картину о битве на Калке. Об этом указано в Telegram-канале организации.

«Содержание картины задело чувства моих сограждан, я получил конструктивную критику и принял решение убрать картину со всеобщего обозрения. Наша роль как религиозных деятелей заключается в том, чтобы сеять мир, укреплять единство и дружбу между народами», — сказал он.

Мухетдинов подчеркнул, что не вкладывал в картину каких-либо спорных интерпретаций, которые «звучат в эфире», рассматривая полотно исключительно в «рамках осмысления общей истории народов Евразии». Картину заменят на полотно о Великой Отечественной войне.

Ранее Мухетдинов заявил, что картина с поверженными в битве на реке Калка русскими воинами посвящена общей трагедии русских и татар. Он объяснил, что на картине предки его народа изображены не в рядах ордынцев, а под их щитами, «ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика».