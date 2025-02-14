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19:10, 14 февраля 2025Россия

Зампред Духовного управления мусульман ответил на обвинения в русофобии из-за картины

Мухетдинов: Картина о поражении на Калке посвящена трагедии русских и татар
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Картина с поверженными в битве на реке Калка русскими воинами, висящая в кабинете первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова и ставшая поводом для критики в его адрес, посвящена общей трагедии русских и татар. Об этом религиозный деятель заявил в беседе с ТАСС.

Он объяснил, что на картине художника Ильдара Акжигитова предки его народа изображены не в рядах ордынцев, а под их щитами, «ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика». «Не доводилось встречать обвинения в русофобии художников Илью Репина за его картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" или Василия Верещагина за картину "Торжествуют", запечатлевшую отрубленные и насаженные на кол головы русских солдат», — отреагировал Мухетдинов на обвинения, подчеркнув, что считает их неадекватными.

Зампред ДУМ добавил, что поражение на реке Калка способствовало объединению русского и татарского народов. По его словам, татары в течение многих веков проживания с русскими в одном государстве научились воспринимать трагические события прошлого как часть общей истории.

Ранее в пресс-службе ДУМ России заявили, что не будут снимать висящую в кабинете Мухетдинова картину «Калка». В организации считают, что полотно напоминает о трагических последствиях разобщенности людей.

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14 февраля на картину, изображающую пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. На холсте также виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из ордынцев ставит на него ногу. По словам Дюкова, на фоне картины часто позируют члены делегаций региональных подразделений ДУМ России. Снимки с полотном вызвали общественный резонанс.

ЖЗЛ
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