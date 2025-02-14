Духовное управление мусульман отказалось снимать картину с поверженными русскими воинами

В ДУМ России отказались снимать картину о битве на Калке в кабинете Мухетдинова

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России после обвинений в русофобии заявили, что не будут снимать картину «Калка» художника Ильдара Акжигитова, которая висит в кабинете первого зампреда организации Дамира Мухетдинова. Об этом заявили в пресс-службе объединения, пишет «Газета.Ru».

Ранее на картину, изображающую пир войска Золотой орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. Кроме того, на холсте виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из ордынцев поставил на него ногу. По словам Дюкова, на фоне картины часто позируют члены делегаций региональных подразделений ДУМ России.

В пресс-службе организации заявили, что картина напоминает о трагических последствиях разобщенности людей. Там рассказали, что часть распространившихся по сети кадров сделана во время интервью Мухетдинова о вопросах религиозной и национальной жизни мусульманских народов России. «Битва на Калке — это напоминание всем современникам о том, какими трагическими могут стать последствия внутренней разобщенности общества. К сожалению, риторика разделения россиян по сортам, попытки расколоть общество по национальному и религиозному признакам присутствуют и сегодня. Снятие картины не планируется», — заявили изданию.

В ДУМ России также подчеркнули, что тюркоговорящие народы России являются генетическими, языковыми и культурными наследниками половцев, защищавших свои земли от монгольского нашествия вместе с княжеским войском. «Это и показано на художественном полотне», — заключили в объединении.

Еще один скандал с участием ДУМ России произошел в декабре 2024 года. Тогда заместитель председателя управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов объявил о выпуске фетвы, разрешающей российским мусульманам иметь до четырех жен при условии, что все супруги будут равны и получат от мужа одинаковое финансовое обеспечение. Это вызвало общественный резонанс, на фоне которого российская Генпрокуратура вынесла организации предписание, в котором говорилось, что фетва противоречит закону и основам государственной политики в области укрепления традиционных ценностей. В результате религиозное решение было отозвано.