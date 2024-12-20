В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

В России возмутились легализацией ДУМ религиозного многоженства

Духовное управление мусульман (ДУМ) разрешило российским последователям ислама практиковать религиозное многоженство. Заместитель председателя управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов объявил, что российские мусульмане могут иметь до четырех жен в том случае, если все супруги будут равны между собой и будут получать от мужа равное внимание и финансовое обеспечение.

Заявление Аляутдинова вызвало резонанс и спровоцировало дискуссию о допустимости многоженства, соответствии этой практики Конституции и курсу на традиционные ценности: словами зампреда ДУМ возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России.

Кому в России разрешили иметь несколько жен?

Фетва (богословское заключение) о многоженстве пока не опубликовано на официальном портале ДУМ, так как проходит доработку, однако Ильдар Аляутдинов устно разъяснил ее основные положения.

Из слов муфтия следует, что российские мусульмане не могут иметь сразу несколько жен из простого желания. Зампред ДУМ рассказал, что разрешить приверженцам ислама заводить второй, третий и четвертый брак могут по причине «сексуальной несовместимости» с первой женой и ее «нежелания рожать детей».

Для тех, кто решит завести двух и более жен, выдвигаются условия. Так, полигамный мусульманин будет обязан в равной степени обеспечить каждую из супруг — предоставить каждой из них отдельное жилье и равную сумму на расходы. Кроме того, на кандидатов в многоженцы накладывают и нематериальные обязательства, например, честно рассказать первой жене о существовании второй, а также проводить равное количество времени с каждой из супруг в «установленной очередности».

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Управление также оставляет женщинам право не жить в полигамном браке — это возможно в том случае, если мусульманин не сообщил первой жене о появлении новой супруги, и та отказывается «мириться» с этим.

Аляутдинов признал, что практика многоженства не соответствует российскому законодательству и Семейному кодексу, но из его слов следует, что законы не должны помешать этому явлению, так как обеспечением соблюдения прав женщин будут заниматься не власти, а религиозная община.

В Госдуме напомнили ДУМ о необходимости соблюдать Конституцию

С резкой критикой фетвы совета богословов ДУМ выступила депутат Госдумы Нина Останина. Она подчеркнула, что Россия является светской страной, и государство не имеет права вмешиваться в религиозную жизнь граждан, однако те, в свою очередь, должны соблюдать светские законы. Она подчеркнула, что жить по Конституции обязаны все россияне вне зависимости от конфессиональной принадлежности.

Все граждане Российской Федерации, проживающие в нашей стране, независимо от того, в Калининграде, в Дагестане, в Тыве или на Камчатке, они живут по нашим светским законам. Все, что сегодня прозвучало в заявлении московского муфтия, противоречит нашему семейному законодательству и Конституции Нина Останина депутат Госдумы

Останина добавила, что фетва противоречит не только положениям основного закона страны, но и нравственным устоям и традиционным ценностям России. Депутат провела прямую параллель между легализованной ДУМ полигамией и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), порассуждав, что подобные практики разрушают институт семьи.

Останина подытожила, что государство не будет обязано заботиться о семьях многоженцев — у полигамных союзов возникнут проблемы с получением пособий и маткапитала.

В легализации многоженства в России увидели проявление «окна Овертона»

В категории «окна Овертона» легализацию многоженства рассматривает, в частности, общественник, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он напомнил, что в России уже действует исламский банкинг, и подчеркнул, что это стало началом более глобального процесса. Член СПЧ предположил, что за легализацией многоженства может последовать отказ мусульман от исполнения российских законов.

Я так понимаю, что, согласно логике, следующий шаг — отказ/непризнание российской судебной системы и введение шариатских судов Кирилл Кабанов член Совета по правам человека при президенте РФ

Фетву Духовного управления мусульман о полигамии Кабанов назвал вызовом для государственной и правовой системы. «Да, официальный духовный лидер именно призывает не соблюдать наши законы, по сути выступая за изменение конституционной системы. Как вам?» — обратился к своим подписчикам общественник.

Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В свою очередь, политик Олег Царев предположил, что за легализацией религиозного многоженства может последовать принятие этой практики на законодательном уровне. «Нас приучают к мысли, что полигамия возможна. Но потом рано или поздно встанет вопрос о том, что в таких полигамных религиозных семьях надо каким-то образом защитить права детей, (...) мужей, (...) жен при разводе, при наследстве», — порассуждал Царев и добавил, что государству необходимо определиться с тем, как оно относится к многоженству. Также он напомнил, что определение брака уже прописано в Конституции, и подразумевает союз одного мужчины с одной женщиной.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, в свою очередь, предположил, что за многоженством последуют и другие свойственные мусульманским странам практики — такие как забивание женщин камнями. «Средневековье вновь актуально как никогда и "нормы" про никабы, многоженство, а завтра, может, и побивание камнями, уже не кажутся далеким прошлым», — написал парламентарий.

В РПЦ призвали россиянок думать перед началом отношений с мусульманином

Фетва о многоженстве подверглась критике и со стороны Русской православной церкви (РПЦ). Официально там уже выступали против полигамии. Зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отмечал, что РПЦ приветствует только моногамию, поскольку такой союз «ассоциируется с уважением роли мужчин и женщин, а также признанием их равного достоинства в браке».

После заявлений Аляутдинова в РПЦ вновь высказались против полигамии. Так, священник Павел Островский призвал россиянок «100500 раз подумать», прежде чем заводить отношения с мусульманами, даже если женщина не предполагает заключать с ним брак. «Сначала вам наплетут в уши о том, что будут любить только вас и не будет никого другого, а потом вы встанете в очередь», — заявил он.

Священнослужитель добавил, что для православного христианина многоженство — нонсенс, а для жителя светского государства — опасная практика, так как зарегистрировать все браки в ЗАГСе не получится, а, значит, все жены, кроме первой, окажутся вне закона.

Ранее россияне попросили проверить условия, в которых живет семья многоженца Ивана Сухова

В начале декабря российская журналистка Александра Сулим взяла интервью у многоженца Ивана Сухова. Тот рассказал, что с 16 лет у него было множество женщин, с каждой из которых он занимался исключительно незащищенным сексом, благодаря чему к 40 годам у него родилось 30 детей. По словам Сухова, сейчас он живет одновременно с тремя женами и 14-ю детьми в трехкомнатной квартире, в которой одна из комнат выделена под его кабинет. Многоженец добавил, что его супруги не имеют права самостоятельно распоряжаться финансами и не могут купить себе даже воду или мороженое без его разрешения, а поначалу он даже сам выбирал женам одежду.

Сухов признался, что в месяц он тратит на детей и жен максимум 75 тысяч рублей, а годом ранее одна из его жен сообщала, что на продукты для семьи из дюжины человек уходит лишь 25 тысяч.

После интервью представители общественности написали обращения к детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской с призывом проверить условия, в которых живет семья Сухова. Судя по словам самого многоженца, вскоре после этого к нему пришли с проверкой. Сухов заявил, что не боится надзорных органов и уже прошел тысячи проверок. «Пускай проверяют, мне нечего скрывать, у меня все замечательно», — заявил Сухов и заключил, что, заводя детей в нетрадиционных союзах без государственной регистрации, он «радеет за родину».