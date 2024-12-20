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11:22, 20 декабря 2024Россия

В СПЧ раскритиковали разрешение на многоженство для мусульман и напомнили про Конституцию

Член СПЧ Кабанов раскритиковал ДУМ за разрешение многоженства в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов раскритиковал решение Духовного управления мусульман (ДУМ) России, которое разрешило религиозное многоженство. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Теперь мусульманам разрешили многоженство. Тем самым продемонстрировав всем нам свою исключительность и верховенство в светской стране (в соответствии с Конституцией РФ) религиозных законов над российским законодательством», — написал Кабанов, напомнив о том, что ранее в России узаконили исламский банкинг, то есть банковские услуги по законам шариата.

По мнению члена СПЧ, решение ДУМ фактически искусственно разделяет мусульман, которые живут не по обязательным для всех законам, а по законам шариата, и остальных людей. Впоследствии может произойти отказ или непризнание российской судебной системы и введение шариатских судов, считает Кабанов.

20 декабря совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа к женам. Это касается тех случаев, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию здоровья, она отказывается рожать детей или ее репродуктивный возраст подошел к концу.

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