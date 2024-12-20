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03:52, 20 декабря 2024Россия

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

ДУМ: мусульманам в России разрешили заключать до четырех религиозных браков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа к женам. Об этом рассказал РИА Новости зампред совета и зампредседателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья», — отметил он.

Кроме того, заключение нескольких религиозных браков допускается в связи с окончанием репродуктивного возраста. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей, добавил Аляутдинов.

Религиозный деятель также сообщил, что основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем своим женам. Он объяснил, что оно проявляется в равноценном материальном обеспечении жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешат вступать в полигамный брак.

Кроме того, мужчине, состоящему в браке, также необходимо сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной, сказал он. Помимо этого, состоящий в браке мужчина при заключении еще одного религиозного брака обязан будет усыновить всех детей женщины.

Ранее стало известно, что в Москве проверят условия жизни семьи живущего с 14 детьми в «трешке» многоженца Ивана Сухова. Ситуацию изучит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Россиян возмутил тот факт, что Сухов с рождения сватает дочерей другим многоженцам, а также запрещает женам распоряжаться деньгами без его ведома, лишая их права самостоятельно и без обсуждения с ним купить даже воду или мороженое.

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