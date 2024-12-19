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19:51, 19 декабря 2024Россия

В России разрешили религиозное многоженство

ДУМ: в России мусульманам разрешили религиозное многоженство
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

В России мусульманам разрешили религиозное многоженство. Об этом сообщил зампред совета и зампредседателя российского Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.

Как уточнил Аляутдинов, речь идет о разрешении заключать до четырех религиозных браков «при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам». По его словам, соблюдение этого условия будет определяться по нескольким критериям. Среди них — равноценное материальное обеспечение всех жен, предоставление отдельного жилья каждой из них, проведение мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности.

«Это [многоженство] допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — пояснил муфтий.

При этом он предостерег мусульман от сокрытия наличия жены о других женщин. «Если она [вторая жена] не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – прим. «Лента.ру»)», — добавил Аляутдинов.

По мнению муфтия, разрешение многоженства не подменяет нормы семейного законодательства России, а напротив — «уточняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке».

«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав», — заключил Аляутдинов.

Ранее стало известно о начале проверки семьи живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца Ивана Сухова. Общественники, в частности, обратили внимание на тот факт, что мужчина тратит на содержание всех членов семьи не более 75 тысяч рублей в месяц.

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