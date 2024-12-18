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08:51, 18 декабря 2024Россия

В Москве проверят семью живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца

Детский омбудсмен Ярославская проверит условия жизни детей многоженца Сухова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Москве проверят условия жизни семьи живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца Ивана Сухова, ситуацию изучит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, на Сухова написали жалобы после интервью, в котором он рассказал, что живет одновременно с тремя супругами и дюжиной детей в трехкомнатной квартире, причем жены и дети могут пользоваться лишь двумя из трех комнат, так как в одной из них многоженец обустроил кабинет.

Россиян возмутил тот факт, что Сухов с рождения сватает дочерей другим многоженцам, а также запрещает женам распоряжаться деньгами без его ведома, лишая их права самостоятельно и без обсуждения с ним купить даже воду или мороженое.

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Кроме того, представители общественности обратили внимание на тот факт, что мужчина тратит на содержание всех членов семьи не более 75 тысяч рублей в месяц.

Сам Сухов не комментировал ситуацию.

Ранее гештальт-терапевт и сексолог Любовь Елкина предположила, что стремление к многоженству у мужчин связано с нестабильной самооценкой. По ее мнению, любой контроль или его видимость ослабляет тревожность, и контролируя нескольких женщин, мужчина снижает тревогу о том, что кто-то увидит его таким, каким он сам себя ощущает, — никчемным и слабым.

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