В Москве проверят семью живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца

Детский омбудсмен Ярославская проверит условия жизни детей многоженца Сухова

В Москве проверят условия жизни семьи живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца Ивана Сухова, ситуацию изучит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, на Сухова написали жалобы после интервью, в котором он рассказал, что живет одновременно с тремя супругами и дюжиной детей в трехкомнатной квартире, причем жены и дети могут пользоваться лишь двумя из трех комнат, так как в одной из них многоженец обустроил кабинет.

Россиян возмутил тот факт, что Сухов с рождения сватает дочерей другим многоженцам, а также запрещает женам распоряжаться деньгами без его ведома, лишая их права самостоятельно и без обсуждения с ним купить даже воду или мороженое.

Кроме того, представители общественности обратили внимание на тот факт, что мужчина тратит на содержание всех членов семьи не более 75 тысяч рублей в месяц.

Сам Сухов не комментировал ситуацию.

Ранее гештальт-терапевт и сексолог Любовь Елкина предположила, что стремление к многоженству у мужчин связано с нестабильной самооценкой. По ее мнению, любой контроль или его видимость ослабляет тревожность, и контролируя нескольких женщин, мужчина снижает тревогу о том, что кто-то увидит его таким, каким он сам себя ощущает, — никчемным и слабым.