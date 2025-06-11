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16:57, 11 июня 2025Россия

«Из тебя достойная жена не выйдет». В России скандально известного многоженца обвинили в растлении: дочь должна была «все уметь»

В отношении многоженца Сухова начали проверку после обвинений в растлении дочери
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Саша Сулим / YouTube

Дочь скандально известного многоженца Ивана Сухова Анна в эфире ток-шоу «Пусть говорят» обвинила его в действиях сексуального характера. Несмотря на отсутствие заявления, в отношении Сухова начали проверку — для этого оказалось достаточно слов Анны на телевидении.

Что рассказала Анна о домогательствах отца

В эфире «Первого канала» 19-летняя дочь многоженца вспомнила, что долгое время не жила с отцом. Мать отправила ее в дом Сухова в качестве наказания за курение, надеясь, что тот «перевоспитает» ее. Анна поселилась с другими детьми и женами отца и однажды поехала с семьей на отдых. Именно там Сухов — как заявила россиянка — и растлил ее.

Кадр: «Первый канал»

Из рассказа Анны следует, что сначала она не поняла намерений отца.

«Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему

Анна Суховадочь многоженца Ивана Сухова

Она добавила, что вскоре Сухов якобы повторил с ней те же действия. «Когда мне было 15 лет, он сказал, "Дочь, твоя прошлая жизнь... Из тебя достойная жена не выйдет, и поэтому хотя бы будешь все уметь, как правильно делать"», — вспоминает Анна.

Она также рассказала, что отец применял в отношении нее газлайтинг — пытался убедить в том, что между ними не было подобных взаимодействий, а сама Анна якобы имеет проблемы с психикой.

Дочь Сухова прошла проверку на полиграфе

Анна согласилась пройти процедуру проверки на «детекторе лжи» с одним из экспертов канала — полиграфологом Романом Устюжаниным. После того как дочь Сухова еще раз рассказала о действиях отца и сообщила, что тот делал похожие вещи и с другими дочерьми, но «не так жестко, как с ней», Устюжанин подтвердил правдивость ее слов.

«Все, что входит в статью 135, вот поверьте мне, все там было (...) Ей было тяжело говорить, но то, что она говорила, это полностью вся правда. Она не придумала ничего», — объявил Устюжанин.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Полиграфолог добавил, что, по его мнению, Анна рассказала не все, что хотела, из чего может следовать, что эпизодов насилия было еще больше.

Адвокат Сухова заявил о подкупе Анны и отверг ее обвинения в адрес многоженца

После того как в студии «Первого канала» были оглашены результаты тестирования Анны на полиграфе, адвокат многоженца Александр Почуев покинул студию «в целях защиты доверителя».

Позже в комментарии СМИ он объявил, что продюсеры телеканала подкупили дочь Сухова и подговорили ее озвучить обвинения в адрес отца. «Она находилась в определенного рода зависимости, этим воспользовалось ток-шоу. Даже обращая внимание на характер обвинений, там не звучит ничего конкретного», — сообщил Почуев.

Адвокат добавил, что Сухов уже направился в Следственный комитет, чтобы дать показания в рамках проверки.

Правда на его стороне, он ничего не боится

Александр Почуевадвокат

Многоженец Сухов утверждал, что хорошо заботится о всех женах и десятках своих детей

Широкую известность история Сухова получила после его интервью журналистке Саше Сулим. Тогда россиянин возмутил общественность отношением к финансам семьи и свободе своих жен.

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Сухов сообщил, что живет одновременно с тремя супругами и дюжиной детей в трехкомнатной квартире, причем жены и дети могут пользоваться лишь двумя из трех комнат, так как в одной из них многоженец обустроил кабинет.

Россиян также возмутил тот факт, что Сухов с рождения сватает дочерей другим многоженцам и запрещает женам распоряжаться деньгами без его ведома, лишая их права самостоятельно и без обсуждения с ним купить даже воду или мороженое.

Кадр: Aevgeniya / YouTube

Максимальный бюджет семьи из трех жен и более чем десятка детей, по его словам, составляет 75 тысяч рублей — в эту сумму входит оплата коммунальных услуг, проезд и питание.

На фоне резонанса в семье Сухова прошла проверка, которая не выявила нарушений.

Психологи объясняют стремление к многоженству психологическими проблемами

Специалист психологической платформы Alter, гештальт-терапевт и сексолог Любовь Елкина рассказывала, что многоженство мужчины выбирают не столько из сексуальных факторов, сколько из психологических.

Пускай проверяют, мне нечего скрывать, у меня все замечательно. (...) Я за родину

Иван Суховмногоженец

По ее мнению, стремление к такому формату отношений связано с нестабильной самооценкой. Елкина заявила, что любой контроль или его видимость ослабляет тревожность и, контролируя нескольких женщин, мужчина снижает тревогу о том, что кто-то увидит его таким, каким он сам себя ощущает, — никчемным и слабым.

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