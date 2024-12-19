Живущий в «трешке» с 14 детьми российский многоженец рассказал о прошедшей проверке

Живущий с 14 детьми многоженец Сухов заявил, что у него прошла проверка

У скандально известного российского многоженца Ивана Сухова, который живет в «трешке» с тремя супругами и 14 детьми, прошла проверка. Об этом заявил сам Сухов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

По заявлению многоженца, он не боится внимания соцработников и за годы жизни с несколькими женами у него были уже «тысячи проверок».

«Ну пускай проверяют, мне нечего скрывать, у меня все замечательно. Сами-то детей наверняка не имеют, кто пишут такие вещи (заявления с требованием проверить многоженца — прим. «Ленты.ру»). За родину не радеют... А я за родину», — рассказал россиянин.

Известно, что жалобы на Сухова поступили после интервью, в котором он рассказал, что живет одновременно с тремя женами и дюжиной детей в трехкомнатной квартире, причем домочадцы могут пользоваться лишь двумя из трех комнат, так как в одной из них многоженец обустроил кабинет. Россиян возмутил тот факт, что Сухов с рождения сватает дочерей другим многоженцам, а также запрещает женам распоряжаться деньгами без его ведома, лишая их права самостоятельно и без обсуждения с ним купить даже воду или мороженое.

Ранее гештальт-терапевт и сексолог Любовь Елкина в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что стремление к многоженству у мужчин связано с нестабильной самооценкой. По ее мнению, любой контроль или его видимость ослабляет тревожность и, контролируя нескольких женщин, мужчина снижает тревогу о том, что кто-то увидит его таким, каким он сам себя ощущает, — никчемным и слабым.