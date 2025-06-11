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12:22, 11 июня 2025Россия

В отношении обвиненного дочерью в домогательствах многоженца Сухова начали проверку

Детский омбудсмен Ярославская: В отношении многоженца Сухова начали проверку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В отношении Ивана Сухова, многоженца из Москвы, которого дочь обвинила в домогательствах, начали проверку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, ее слова приводит ТАСС.

По словам детского омбудсмена, дочь Сухова не написала на отца заявление, но правоохранители все равно начали проверять деятельность россиянина.

«То, что она [дочь Сухова] говорит, — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе», — рассказала Ярославская. Как ранее рассказала дочь многоженца, мать отправила ее к отцу на перевоспитание и во время совместной поездки на отдых Сухов якобы заставил ее щупать себя с закрытыми глазами.

Многоженец живет одновременно с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире, в которой одна из комнат выделена под его кабинет. Его супруги не имеют права самостоятельно распоряжаться финансами и не могут купить себе даже воду или мороженое без его разрешения.

ЖЗЛ
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