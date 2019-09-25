В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России

В Московском патриархате заявили, что христианская цивилизация не приветствует идею многоженства и построена на моногамии. Об этом сообщил зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кипшидзе отметил, что для церкви моногамия ассоциируется с уважением роли мужчин и женщин, а также признанием их равного достоинства в браке. При этом он добавил, что православная церковь согласна с исламом и иудаизмом в том, что связи вне брака «разрушают семью и лишают супругов счастья, уготованного создателем».

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев не удивился предложению узаконить многоженство. Он предложил вспомнить опыт Российской империи, когда «калмыки жили по своему степному закону, а мусульмане по шариату».

Ранее 25 сентября глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в национальных республиках страны. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поддержал его — он считает, что многоженство решит демографические проблемы и гарантирует соблюдение прав россиянок. В ответ на это глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в России многоженство поддерживают не все граждане и даже не все российские мусульмане.

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