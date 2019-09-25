В Госдуме раскритиковали легализацию многоженства в России

Многоженство в России поддерживают не все граждане и даже не все российские мусульмане, сказала «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Она отметила, что полигамия не принята у русских и многих других национальностей. Некоторые приверженцы ислама также не хотят жениться несколько раз. «Проекта закона нет. Может, это просто поговорильня?» — предположила депутат.

Плетнева указала, что проблема греховности и блуда не решается при помощи полигамии, это доказывает советский опыт. В СССР многоженство не разрешалось, но при этом общество не было развращенным. «Значит, не в этом дело. Я думаю, это не пройдет, даже если [закон] внесут», — добавила она.

Ранее глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в национальных республиках страны. Его поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его мнению, полигамия решит демографические проблемы в России и гарантирует россиянкам соблюдение их прав.

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