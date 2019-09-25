Муфтий Москвы выступил за многоженство по всей России

Социальные проблемы, вытекающие из нехватки мужчин в России, можно решить через легализацию многоженства по всей стране. Об этом РИА Новости сказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он подчеркнул, что полигамию «обязательно нужно узаконить». По его словам, сейчас многие россиянки разведены или становятся вдовами, а многоженство якобы гарантирует женщинам соблюдение их прав. «В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. <...> Важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы», — сказал священнослужитель, добавив, что это также снизит уровень греховности и блуда.

Аляутдинов пояснил, что многоженство — это большая ответственность для мужчины, он должен уделять женам и детям равное количество времени, финансово их обеспечивать, поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно компетентными органами и специалистами по исламскому законодательству. «Важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака», — пояснил он.

В середине июля министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров призвал мужчин открыто говорить о своем многоженстве, если у них «есть надобность в том, чтобы рядом с была еще одна женщина помимо законной жены».

Согласно российскому законодательству, граждане могут находиться в действующем браке только с одним человеком. Однако практика многоженства неофициально существует на Северном Кавказе и в Татарстане.

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