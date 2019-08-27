Мужчина решил не обижать двух девушек и женился на обеих

В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина, который встречался с двумя девушками, женился на обеих, потому что не хотел их обижать. Об этом пишет сайт Unilad.

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По словам жениха, он не хотел, чтобы одна из них страдала. «Поэтому решил жениться на обеих», — объяснил он.

По индонезийской традиции, мужчине пришлось внести выкуп за невест. Общая сумма, которую он заплатил, составила 10 тысяч индонезийских рупий (46 рублей).

В Индонезии разрешено многоженство. Местные законы накладывают лишь одно ограничение: мужчина должен получить разрешение на женитьбу у своей первой жены.

В 2017 году сообщалось, что в Нигерии скончался 93-летний мусульманский проповедник Мохаммед Белло Абубакар, у которого, по разным данным, было от 86 до 130 жен и не менее 203 детей.

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