Мужчина решил не обижать двух девушек и женился на обеих

В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина, который встречался с двумя девушками, женился на обеих, потому что не хотел их обижать. Об этом пишет сайт Unilad.
По словам жениха, он не хотел, чтобы одна из них страдала. «Поэтому решил жениться на обеих», — объяснил он.
По индонезийской традиции, мужчине пришлось внести выкуп за невест. Общая сумма, которую он заплатил, составила 10 тысяч индонезийских рупий (46 рублей).
В Индонезии разрешено многоженство. Местные законы накладывают лишь одно ограничение: мужчина должен получить разрешение на женитьбу у своей первой жены.
В 2017 году сообщалось, что в Нигерии скончался 93-летний мусульманский проповедник Мохаммед Белло Абубакар, у которого, по разным данным, было от 86 до 130 жен и не менее 203 детей.