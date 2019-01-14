Тайные жены разоблачили мужа-многоженца

В китайском городе Куньшань, провинция Цзянсу, жены разоблачили мужа-многоженца, который скрывал их друг от друга. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мужчина, работавший агентом по недвижимости, заключил первый брак в 2015 году. В течение следующих трех лет он тайно женился еще два раза на своих клиентках из других провинций. Он поселил их в километре друг от друга и жил по очереди с каждой семьей, объясняя частое отсутствие командировками. У всех троих родились дети.

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Обман раскрыла вторая жена, заметившая переписку мужа с другой женщиной. Она незаметно последовала за ним в очередную «командировку» и нашла первую супругу. Другой подозрительной деталью было нежелание мужа принимать звонки с определенного номера. Вторая жена позвонила по нему и выяснила, что он принадлежит третьей супруге.

После этого первая жена подала на развод, а две другие пожаловались в полицию. Как выяснилось, мужчине удалось заключить три брака благодаря отсутствию единой базы данных у властей разных провинций. Многоженцу грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

В 2018 году сообщалось о трех девушках из китайского города Наньнин, которые обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Он использовал разные имена и под мошенническими предлогами одалживал крупные денежные суммы.

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