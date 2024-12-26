В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

Кабанов призвал проверить муфтия Москвы Аляутдинова после слов о многоженстве

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов призвал правоохранителей проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его заявлений о многоженстве и Деде Морозе.

По его словам, в заявлениях Аляутдинова есть проявление радикализма и агрессии. Поведение муфтия становится похожим «на нездоровый бред», отметил Кабанов.

«Вся эта "игра" с провокационно-экстремистским подтекстом против наших законов и традиций продолжается лишь потому, что (...) лицо, публично выступающее с подобными радикальными призывами без последствий для него, чувствует свою безнаказанность», — отметил член СПЧ.

Он также добавил, что проверка деятельности Аляутдинова и Духовного управления мусульман (ДУМ) силовиками является его новогодним пожеланием. Самому муфтию он посоветовал уехать из России.

«Всем, кому не нравятся, столь чужды и претят наши ценности и образ жизни, должны покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза», — заявил Кабанов.

Аляутдинов разрешил российским мусульманам практиковать религиозное многоженство

Заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов объявил, что российским последователям ислама можно иметь до четырех жен. Однако все супруги в этом случае должны быть равны между собой и получать от мужа равное внимание и финансовое обеспечение.

После Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы. По его словам, мусульмане ассоциируют Деда Мороза исключительно с «мультяшным героем».

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«Никакой чудодейственной силой они (подобные Деду Морозу персонажи — прим. «Ленты.ру») не обладают», — заявил он.

В России отозвали разрешение на религиозное многоженство

Заявление зампреда ДУМ вызвало резонанс и спровоцировало дискуссию о допустимости многоженства, соответствии этой практики Конституции и курсу на традиционные ценности. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить предписание, разрешающее многоженство.

Также в ведомстве напомнили, что брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом, не допускается Семейным кодексом страны.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

После этого в ДУМ приняли решение отозвать фетву.

На то божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику Шамиль Аляутдинов председатель Совета улемов ДУМ РФ

При этом Аляутдинов подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности.