Генпрокуратура призвала управление мусульман отменить разрешение на многоженство

Генпрокуратура внесла представление ДУМ РФ из-за фетвы, разрешающей многоженство

Генпрокуратура России призвала Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ отменить предписание, разрешающее многоженство. Об этом сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ подтвердила агентству, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.

Прокуратура признала богословское заключение Совета улемов ДУМ, принятое 17 декабря, противоречащим действующему законодательству, а также «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей».

Там добавили, что председателю управления «внесено представление об устранении нарушения закона». Факт внесения позднее подтвердили агентству в ведомстве.

Генпрокуратура также напомнила, что брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом, не допускается Семейным кодексом РФ.

ДУМ РФ ранее выпустило фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», в которой фактически было разрешено российским последователям ислама практиковать религиозное многоженство.

Заявление заместителя председателя Духовного управления мусульман Ильдара Аляутдинова вызвало резонанс и спровоцировало дискуссию о допустимости многоженства, соответствии этой практики Конституции и курсу на традиционные ценности: словами зампреда ДУМ возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России.