Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 23 декабря 2024Силовые структуры

Генпрокуратура призвала управление мусульман отменить разрешение на многоженство

Генпрокуратура внесла представление ДУМ РФ из-за фетвы, разрешающей многоженство
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Генпрокуратура России призвала Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ отменить предписание, разрешающее многоженство. Об этом сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ подтвердила агентству, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.

Прокуратура признала богословское заключение Совета улемов ДУМ, принятое 17 декабря, противоречащим действующему законодательству, а также «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей».

Там добавили, что председателю управления «внесено представление об устранении нарушения закона». Факт внесения позднее подтвердили агентству в ведомстве.

Генпрокуратура также напомнила, что брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом, не допускается Семейным кодексом РФ.

ДУМ РФ ранее выпустило фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», в которой фактически было разрешено российским последователям ислама практиковать религиозное многоженство.

Заявление заместителя председателя Духовного управления мусульман Ильдара Аляутдинова вызвало резонанс и спровоцировало дискуссию о допустимости многоженства, соответствии этой практики Конституции и курсу на традиционные ценности: словами зампреда ДУМ возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько стран предложили организовать переговоры Путина и Трампа. Избранный президент США уже ждет встречи

      В Башкирии два брата-наркодиллера расправились с узнавшим об их работе россиянином

      Теплоход с углем сел на мель на российском юге

      Минобороны показало кадры населенного пункта после боя с ВСУ в Курской области

      Российская стюардесса дала советы отправляющимся на сутки в Дубай туристам

      Польша запустит разведывательный спутник

      В Госдуме связали решение ДУМ о многоженстве со стремлением понравиться мигрантам

      В российском городе мигрант надругался над школьницей

      Появились новые подробности о положительной допинг-пробе украинского игрока «Челси»

      В МВД назвали три уловки мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше