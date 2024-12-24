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12:34, 24 декабря 2024Россия

«С чего вдруг такой оптимизм?» В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на многоженство

Кабанов: реакция на отзыв разрешения на многоженство в РФ слишком позитивна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Danish Ismail / Reuters

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что реакция на решение Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) была слишком позитивной. По его мнению, представители ДУМ таким образом продемонстрировали, что «"кафирская" власть в России их "притесняет"».

В СПЧ предупредили о последствиях из-за скандала с многоженством

Кабанов в своем Telegram-канале заявил, что отзыв фетвы о многоженстве после реакции Генпрокуратуры не означает победу над всеми исламистами-радикалами и сторонниками международного терроризма. Он также отметил, что из всей ситуации можно вынести несколько вещей.

По мнению правозащитника, «ДУМские провокаторы» провели антироссийскую информационную акцию «в пику выступлению президента России». Кабанов отметил, что авторы инициативы вместо уголовного расследования за попытку изменения конституционного строя получили лишь предупреждение.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

«В очередной раз они "продемонстрировали" своим радикально настроенным последователям и сторонникам (братьям-исламистам) как внутри нашей страны, так и за рубежом, что "кафирская" власть в России их "притесняет" и не дает им спокойно жить так, как они хотят — по законам шариата», — заявил Кабанов.

При этом он добавил, что в истории есть и позитив — российское общество и власть оперативно выступили с единой позицией, несмотря на мягкую реакцию государства.

ДУМ отказалось вступать в полемику о многоженстве

Ночью 23 декабря председатель Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов сообщил, что было принято решение отозвать фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России». В ней говорилось, что мужчины-мусульмане могут иметь до четырех жен при соблюдении ряда условий.

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Аляутдинов объяснил отзыв разрешения на многоженство представлением от Генпрокуратуры РФ и реакцией общественности: правозащитники и представители Госдумы напомнили, что фетва противоречит Семейному кодексу и Конституции РФ. Согласно закону, не допускается брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Председатель Совета улемов добавил, что не видит смысла вступать в полемику по этому вопросу.

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