В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на религиозное многоженство

Член СПЧ Кабанов: реакция на отзыв разрешения на многоженство слишком позитивна

Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (постановления богословов) о разрешении религиозного многоженства вызвали слишком позитивную реакцию. Радости общественных деятелей на это решение ДУМ после представления прокуратуры удивился в Telegram член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, несмотря на отзыв фетвы, ДУМ удалось добиться определенных результатов — показать, что российские власти якобы нарушают права мусульман, и тем самым заложить фундамент для антигосударственных выступлений.

«В очередной раз они "продемонстрировали" своим радикально настроенным последователям и сторонникам (братьям-исламистам) как внутри нашей страны, так и за рубежом, что "кафирская" власть в России их "притесняет" и не дает им спокойно жить так, как они хотят, — по законам шариата», — написал Кабанов. По его мнению, ситуацию с фетвой о многоженстве можно охарактеризовать как успешную антироссийскую информационную атаку.

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При этом общественник подчеркнул, что единственным позитивным моментом в случившемся является оперативная реакция и единая позиция общества и государства.

Скандал из-за разрешающей российским мусульманам иметь до четырех жен фетвы возник в конце декабря. Этому решению возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве.