В России отозвали разрешение на религиозное многоженство

Председатель Аляутдинов: ДУМ отозвало фетву о религиозном многоженстве

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале.

Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности. «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — отметил он.

Ранее Генпрокуратура России призвала ДУМ отменить предписание, разрешающее многоженство. Среди прочего в ведомстве также напомнили, что брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом, не допускается Семейным кодексом страны.

До этого ДУМ РФ ранее выпустило фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», в которой фактически было разрешено российским последователям ислама практиковать религиозное многоженство.