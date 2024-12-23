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23:55, 23 декабря 2024Россия

В России отозвали разрешение на религиозное многоженство

Председатель Аляутдинов: ДУМ отозвало фетву о религиозном многоженстве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале.

Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности. «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — отметил он.

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Ранее Генпрокуратура России призвала ДУМ отменить предписание, разрешающее многоженство. Среди прочего в ведомстве также напомнили, что брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом, не допускается Семейным кодексом страны.

До этого ДУМ РФ ранее выпустило фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», в которой фактически было разрешено российским последователям ислама практиковать религиозное многоженство.

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