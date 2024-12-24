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09:20, 24 декабря 2024Россия

«На то божья воля». Духовное управление мусульман отозвало разрешение на многоженство после реакции Генпрокуратуры

ДУМ отозвало фетву о религиозном многоженстве после реакции Генпрокуратуры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ отзывает фетву, разрешающую мужчинам в России иметь до четырех жен. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов. По его словам, такое решение связано с реакцией Генпрокуратуры и общественности.

В ДУМ заявили о нежелании вступать в полемику в вопросе многоженства

Аляутдинов сообщил, что Совет улемов ДУМ России в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», а также в связи с реакцией общественности, отзывает фетву.

На то божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику

Шамиль Аляутдиновпредседатель Совета улемов ДУМ РФ

Генпрокуратура 23 декабря внесла представление ДУМ РФ, выпустившему предписание, разрешающее многоженство. Там заявили, что фетва противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных ценностей.

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В Генпрокуратуре также напомнили, что Семейный кодекс России не допускает брак между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. Комментируя решение ДУМ России, там заявили, что в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» решения организаций не могут противоречить законодательству России.

ДУМ предлагало разрешить многоженство при нескольких условиях

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 19 декабря сообщил, что Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Он отмечал, что такое допускается, если супруга не способна рожать по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста и по другим причинам, — в качестве примера Аляутдинов привел сексуальную несовместимость. «Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — добавил он.

Шамиль Аляутдинов

Шамиль Аляутдинов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Муфтий заявил, что муж должен справедливо и одинаково относиться ко всем женам. По его словам, это проявляется в материальном обеспечении всех супруг, в предоставлении отдельного жилья каждой и в проведении равного времени со всеми женщинами в установленной очередности.

В Госдуме резко раскритиковали ДУМ. Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что все граждане страны живут по светскому законодательству и решение Совета улемов противоречит Семейному кодексу и Конституции.

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В СПЧ, в свою очередь, заявили, что подобные решения ДУМ разделяют мусульман, которые живут не по обязательным для всех законам, а по законам шариата, и остальных людей.

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