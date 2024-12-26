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11:56, 26 декабря 2024Россия

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе

Кабанов призвал проверить муфтия после слов о многоженстве и Деде Морозе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Правоохранителям следует проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его заявлений о многоженстве и Деде Морозе. К этому призвал член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в Telegram.

Как сообщалось ранее, именно Аляутдинов, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ), объявил о выпуске фетвы (решения) совета улемов (богословов) о легализации в России религиозного многоженства. Позже, после реакции Генпрокуратуры, фетва была отозвана. После этого муфтий Аляутдинов заявил, что Дед Мороз является вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы. Эти высказывания религиозного деятеля вызвали осуждение в российском обществе.

По словам общественника Кабанова, в заявлениях Аляутдинова он увидел проявление радикализма и агрессии и поведение муфтия становится похожим «на нездоровый бред». «Вся эта "игра" с провокационно-экстремистским подтекстом против наших законов и традиций продолжается лишь потому, что (...) лицо, публично выступающее с подобными радикальными призывами без последствий для него, чувствует свою безнаказанность», — отметил член СПЧ.

Он заявил, что проверка деятельности Аляутдинова и Духовного управления мусульман силовиками является его новогодним пожеланием. По мнению Кабанова, если муфтий Москвы не признает российских традиций, то может уехать в одну из стран с той культурой, которая ему наиболее близка.

Всем, кому не нравятся, столь чужды и претят наши ценности и образ жизни, должны покинуть РФ и уехать в страны без Деда Мороза

Кирилл Кабанов

Ранее Кабанов заявил, что реакция на отмену ДУМ фетвы о многоженстве в России является слишком позитивной. По его мнению, представители управления таким образом продемонстрировали, что «"кафирская" власть в России их "притесняет"».

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