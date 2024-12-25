Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 25 декабря 2024Россия

Объявивший о легализации многоженства российский муфтий сделал новое заявление

Объявивший о легализации многоженства Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Ильдар Аляутдинов

Ильдар Аляутдинов. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Объявивший о легализации религиозного многоженства (решение богословов Духовного управления мусульман о многоженстве было отозвано после реакции Генпрокуратуры) муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сделал новое заявление и назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы. Заявление религиозного деятеля приводит РИА Новости в Telegram.

По словам Аляутдинова, мусульмане ассоциируют Деда Мороза исключительно с «мультяшным героем».

«Никакой чудодейственной силой они (подобные Деду Морозу персонажи — прим. «Ленты.ру») не обладают», — заявил он.

В 2022 году, отвечая на вопрос российской девочки об этом персонаже, президент России Владимир Путин заявил, что «все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза». Прообразом «западного аналога» Деда Мороза, Санты Клауса, является христианский святой Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Популярная российская актриса восхитила фанатов видео в нижнем белье

      ЦСКА забросил СКА пять шайб за один период матча КХЛ

      Россиянина задержали за расклейку около военкоматов листовок с требованием к военным

      Российский военный получил срок за уклонение от службы

      ВМФ России получит первый боевой ледокол в 2025 году

      Артемий Лебедев назвал условие избавления России от телефонных мошенников

      Пассажир разбившегося в Казахстане самолета выжил благодаря стюардессе

      Умер режиссер Юрий Щербаков

      Названы опасные места для гирлянды в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше