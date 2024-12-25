Объявивший о легализации многоженства российский муфтий сделал новое заявление

Объявивший о легализации многоженства Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным

Объявивший о легализации религиозного многоженства (решение богословов Духовного управления мусульман о многоженстве было отозвано после реакции Генпрокуратуры) муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сделал новое заявление и назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы. Заявление религиозного деятеля приводит РИА Новости в Telegram.

По словам Аляутдинова, мусульмане ассоциируют Деда Мороза исключительно с «мультяшным героем».

«Никакой чудодейственной силой они (подобные Деду Морозу персонажи — прим. «Ленты.ру») не обладают», — заявил он.

В 2022 году, отвечая на вопрос российской девочки об этом персонаже, президент России Владимир Путин заявил, что «все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза». Прообразом «западного аналога» Деда Мороза, Санты Клауса, является христианский святой Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских.