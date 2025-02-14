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14:23, 14 февраля 2025Россия

Картину с поверженными русскими воинами заметили в кабинете Духовного управления мусульман

Общественник Дюков: В ДУМ висит картина с попирающими русских воинов ордынцами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба ДУМ РФ

В кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова заметили картину, на которой изображены ордынцы, попирающие поверженных русских воинов. Об этом сообщил Telegram российский историк и общественник, член комиссии Совета при президенте по межнациональным вопросам Александр Дюков.

Как заявил Дюков, на картине изображен пир, который войска Золотой орды устроили прямо на телах побежденных в битве на Калке воинов объединенного русского воинства — ордынцы положили на тела поверженных врагов щиты, из которых сделали настил, на который установили стол с угощением. Среди прочего на картине виден стяг со Спасом Нерукотворным — ликом Христа, его используют вместо ковра, и один из монголов поставил на него ногу.

«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — прокомментировал снимок с картиной Дюков. В следующем посте он отметил, что картина, висящая в кабинете, часто служит фоном, на котором позируют члены делегаций из региональных подразделений ДУМ.

Духовное управление мусульман не первый раз становится фигурантом скандалов. Так, ранее ДУМ выпустило постановление о разрешении религиозного многоженства, для отмены которого пришлось вмешиваться Генеральной прокуратуре. После этого зампред организации муфтий Ильдар Аляутдинов заявил, что Дед Мороз является вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы, — об этом он сказал перед Новым годом. В СПЧ призвали проверить Аляутдинова после его скандальных заявлений.

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