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17:44, 6 июля 2026Мир

Трамп опубликовал фото Мелони с дерзкой фразой

Президент США Трамп перед саммитом НАТО опубликовал фото Мелони с дерзкой фразой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони перед саммитом НАТО. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В публикации на странице в Truth Social он опубликовал фотографию с саммита «Большой семерки», на которой Мелони восторженно смотрит на него. Кадр сопровождается надписью «Нужен ограничительный приказ».

Известно, что ограничительный приказ — обязывающий нарушителей держаться на определенном расстоянии от другого человека судебный инструмент.

Президент США Дональд Трамп испытывает «острую необходимость» положить конец украинскому конфликту и хочет обсудить это с Владимиром Зеленским.

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