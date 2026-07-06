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16:42, 6 июля 2026Мир

Трамп обсудит с Зеленским одну «острую необходимость»

AP: Трамп испытывает острую необходимость положить конец украинскому конфликту
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп испытывает «острую необходимость» положить конец украинскому конфликту и хочет обсудить это с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Трамп (...) поговорит с Зеленским. Ожидается, что после встречи с Зеленским в Анкаре Трамп свяжется с [президентом России Владимиром] Путиным», — приводит издание слова одного из чиновников в Белом доме.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин акцентирует дипломатическое урегулирование на Украине как предпочтительное. В частности, в недавнем разговоре со своим коллегой Трампом российский лидер указал на необходимость политико-дипломатического урегулирования с учетом интересов Москвы в сфере безопасности.

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