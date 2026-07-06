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17:35, 6 июля 2026Бывший СССР

В МИД рассказали о причинах Украины не забирать тела из Константиновки

Мирошник: Киев не забирает тела из Константиновки ради картинки для Запада
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Украина отказывается забирать тела погибших в Константиновке из-за надежды получить поддержку от Запада. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передают «Известия».

«Видимо, руководствуясь соображениями о том, что тогда в остальной мир пойдет сигнал о том, что Украина таки проигрывает, Киев (...) отказывается от останков своих же побратимов», — рассказал Мирошник.

Он отметил, что таким образом Киев пытается не поломать нарратив, сконструированный для иностранных партнеров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных.

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