Инициатора отмены красной карточки американскому футболисту выявили

За отменой удаления игрока США Балогуна стоит глава группы Белого дома по подготовке к ЧМ

Журналисты выявили инициатора отмены красной карточки американскому футболисту Фоларину Балогуну в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что за отменой удаления игрока сборной США стоит глава группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани. «Джулиани предупредил Трампа о наказании для Балогуна. Белый дом взял обязательство принять меры в связи с красной карточкой, которую аналитики сочли суровым наказанием», — говорится в сообщении Politico.

Джулиани, министр торговли США Говард Латник и представители американской федерации футбола по завершении матча с Боснией и Герцеговиной начали искать варианты по отмене удаления Балогуна. Ими предполагалось найти противоречивые моменты в биографии арбитра матча для того, чтобы использовать их в качестве аргументов.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. В игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Футболист должен был пропустить следующий матч 1/8 финала с Бельгией, но его наказание заменили условной дисквалификацией на год. Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна.