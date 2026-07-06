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17:45, 6 июля 2026Ценности

Новое видео с тренировкой Максима Галкина в спортзале вызвало споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поделился новым видео из спортзала и вызвал споры в сети. Кадры и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летний артист предстал перед камерой в черной майке, шортах и белых кроссовках. В размещенном ролике он жал ногами платформу с блинами, вес которых составил 280 килограммов. При в этом описании к посту знаменитость уточнил, что общий вес вместе с платформой оказался 325 килограммов.

Некоторые поклонники обеспокоились правильностью выполнения упражнения. «Поставьте вес поменьше», «Амплитуда движения очень короткая, лучше уменьшить вес», «Почему голова так сильно трясется?», «Впечатляет, но я противник большого веса», «Очень опасное упражнение», — высказывались они.

Однако были и те пользователи сети, которые восхитились формой Галкина: «Красавчик. Люблю спортивных», «Галкин с возрастом все симпатичнее, Киркоров — все комичнее», «Никогда бы не подумал, что Макс станет авторитетом в фитнесе», «Солидно, очень солидно», «Не думал, что простое видео может унизить».

В мае Галкин обратился к хейтерам под фото из спортзала.

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