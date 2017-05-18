Британские ученые назвали пляжный отдых причиной преждевременной смерти

Ученые из Ливерпульского университета пришли к выводу, что пляжный отдых вреден для здоровья и даже может стать причиной преждевременной смерти. Краткие результаты исследования публикует Daily Star.

Группа под руководством доктора Дэна Катбертсона (Dan Cuthbertson) изучила влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей, средний возраст которых составил 25 лет. Все они во время отдыха носили специальные устройства, которые измеряли их физическую активность.

По итогам исследования ученые обнаружили, что наблюдаемые за время пляжного отдыха потеряли мышечную массу и увеличили жировую прослойку, в частности, в районе живота. «Такие изменения могут привести к хроническим болезням обмена веществ и преждевременной смерти», — отметил доктор Катбертсон.

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Выяснилось, что на каникулах туристы не стали изменять своим пищевым привычкам. При этом их физическая активность снизилась более чем на 80 процентов — в среднем путешественники проходили по 1,5 тысячи шагов в день (вместо 10 тысяч в обычное время).

По его словам, результаты исследования подчеркивают важность физической активности. Катбертсон считает, что люди должны избегать сидячего образа жизни на протяжении длительных периодов времени.

В марте сообщалось, что большинство россиянок (66 процентов) в 2017 году отдадут предпочтение пляжному отдыху. Вторыми по популярности оказались поездки на дачу, третьими — экскурсии.