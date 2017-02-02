Названы шесть популярных направлений для секс-туризма

Британская газета Daily Star составила список из шести популярных и интересных направлений для секс-туризма. Рейтинг, места в котором не ранжируются, опубликован на сайте издания в четверг, 2 февраля.

В перечень вошло сразу два популярных среди туристов испанских курорта. Это остров Ибица, куда приезжают тысячи одиноких отдыхающих в поисках эротических приключений, а также Магалуф на острове Мальорка, который особенно популярен среди молодых британских туристов, отмечает газета.

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Оказался в списке и Кабо-Сан-Лукас — один из наиболее востребованных морских курортов Мексики на Калифорнийском полуострове в Тихом океане.

Кроме того, в рейтинг попал американский город Майами (штат Флорида), излюбленное место отдыха студентов во время весенних каникул, а также поселение Негрил на западе Ямайки, где расположен нудистский курорт Hedonism II.

Для интересующихся эротическим туризмом журналисты также рекомендуют морской секс-круиз Desire Cruise. Второе плавание стартует в конце апреля 2018 года и продлится восемь дней.

30 января стало известно, что «Массандровский пляж» в Ялте оказался в рейтинге «самых сексуальных» прибрежных зон отдыха в Европе.

